Институт зоологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) разъяснил причины массового появления бабочек к Баку и его окрестностях.

Как сообщила Trend младшая научная сотрудница лаборатории «Наземных беспозвоночных» Института pоологии НАНА Нигяр Юсифова, бабочки, нашествие которых наблюдается в последние дни, принадлежат к виду Vanessa cardui и ежегодно мигрируют из Северной Африки в Центральную Европу, пролетая, в том числе, через страны региона.

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“Vanessa cardui может мигрировать на расстояние около пяти тысяч километров. Примем во внимание, что Азербайджан находится вблизи маршрута миграции. Их массовый вылет связан именно с миграцией. В настоящее время нашествия бабочек, наблюдаемые на Кипре, в Израиле и Турции, также вызвало ажиотаж», — сказала Юсифова.

Minval.az