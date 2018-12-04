В эфире телеканала «Россия 1» подвели итоги конкурса «Великие имена России». В голосовании приняли участие около пяти миллионов человек, сообщает «Минвал» со ссылкой на российские СМИ.

В частности, московский аэропорт «Шереметьево» может получить имя Александра Пушкина, а «Домодедово» — Михаила Ломоносова.

Аэропорт в Сургуте получит имя Фармана Салманова. Имя нашего соотечественника лидирует также и в Нижневартовске.

Последнее слово остается за президентом РФ, ему предстоит подписать документ о переименовании.

Салманов — геолог-первооткрыватель. Он принимал активное участие в разведочных работах и открытии более ста месторождений нефти и газа в Западной Сибири. При его непосредственном участии были открыты такие крупнейшие нефтяные месторождения, как Мамонтовское, Мегионское, Правдинское, Усть-Балыкское и др. За выдающиеся успехи по развитию геологоразведочных работ, открытию и разведке месторождений полезных ископаемых ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

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