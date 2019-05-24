Сын премьер-министра Никола Пашиняна, Ашот Пашинян, отбыл на краткосрочные учебные курсы в установленном порядке. Об этом говорится в заявлении Минобороны Армении.

«Все солдаты срочной службы, в том числе Ашот Пашинян, отбывают в составе своих подразделений на учебные мероприятия.

Как правило, все перемещения проводятся в составе штатных подразделений, являются краткосрочными и ограничены учебным мероприятием. Такой порядок касается всех военнослужащих», — говорится в заявлении.

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