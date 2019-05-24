Группа граждан сегодня вновь попытались провести акцию протеста перед посольством РФ в связи с задержанием в этой стране блогера Фуада Аббасова. Акция перед посольством РФ в защиту Аббасова проводится уже третий день.

Они держали в руках плакат с изображением фото Аббасова с лозунгом «Bсе мы будем Фуадом!», сообщает «Туран».

Усиленные наряды полиции не пропустили протестующих непосредственно к зданию.

Один из участников акции, правозащитник Ровшан Ахмедли осудил задержание блогера и применение против него силы.

«Россия не правовое государство. Ибо в правовом государстве с журналистом не обращаются, как с преступником», — сказал он.

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РФ должна соблюдать обязательства, вытекающие из международных конвенций. На его взгляд, Аббасов прилагал усилия для самоорганизации и решения проблем многомиллионной диаспоры.

«Мы требуем от азербайджанского государства защитить своего гражданина и потребовать разъяснений от России. А от российского государства мы требуем разъяснений по поводу нарушения прав и пыток над журналистом. Тиражирование в СМИ кадров задержания Аббасова с применением насилия это оскорбление не только журналиста, но и шаг, направленный против всех азербайджанцев», — сказал Ахмедли.

Minval.az