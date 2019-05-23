Как сообщал ранее Minval.az, вчера перед посольством России в Баку состоялась акция протеста против задержания в Москве с целью последующей депортации азербайджанского блогера Фуада Аббасова. Участники акции осудили также применения насилия против блогера и потребовали наказания совершивших эти действия российских правоохранителей.

Аналогичная акция прошла и сегодня. На опубликованных сегодня в Сети кадрах видно, что между участниками акции и сотрудником российского посольства произошла словесная перепалка.

Minval.az