Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что не будет участвовать в дуэли против краснодарского журналиста Кирилла Гурьева, возмутившегося тем, что Соловьев назвал «бесами» противников строительства храма в Екатеринбурге. Ведущего цитирует RNS

«Как только вы кому-нибудь говорите «да», у вас выстраивается очередь в сотни, если не в тысячи желающих прославиться. Мало того, как только вы кого-нибудь пальцем тронете, на вас в суд подадут», — считает ведущий.

Он полагает, что Гурьев желает прославиться с его помощью. Он добавил, что «это хорошо известная технология», в рамках которой человек выбирает знаменитость и предпринимает в отношении нее «весь набор этих действий». «Видите, все наши СМИ с радостью эту тему подхватили, так что технология работает», — важно отметил Соловьев.

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«Этот человек себя называет «человек-пельмень». В следующий раз мне отвечать «человеку-колбаске», «человеку-бородинскому хлебушку», «человеку-торшеру»? Бесноватые же всегда есть», — заключил Соловьев. По его словам, Гурьеву, который пользуется таким никнеймом, «нужна психиатрическая помощь».

Как сообщал Minval.az, 23 мая журналист из Краснодара в открытом письме вызвал кремлевского Соловьева на дуэль, чтобы «надрать ему зад» за оскорбление народа.

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