Месяц назад в нашем издании была опубликована статья, в который описывался беспредел ростовщиков-заправил братьев Эльшана и Надыра Алекперовых, загнавших в долговые ямы многих жителей, проживающих в Пираллахи.

Помимо статьи пострадавшие от нечистоплотных и преступных действий люди записали видеообращение, адресованное первым лицам государства с просьбой о помощи. Не стоит и говорить о том, что как статья, так и видеоролик масштабно распространялись в социальной сети Фейсбук. Но, несмотря на большой резонанс, вызванный этими материалами, точка в вопросе преступной мафиозной группировки по-прежнему так и не поставлена. Сдвигов в положительную сторону нет.

По словам пострадавших, братья Алекперовы по-прежнему бесчинствуют, но уже серьезно разозленные фактом того, люди предприняли попытку защитить свои права, обратившись к сотрудникам СМИ.

«Да, мы стали известными людьми, «звездами интернета», — грустно говорит Лолита Мирзоева, — и всякий раз, когда мы выходим из дома, к нам подходят люди и спрашивают (иногда даже ехидно): «Ну, что? Вышло что-нибудь из вашей затеи?». И это ужасно, потому что на самом деле нас услышал весь Азербайджан, по-моему, нет человека, который бы не прочел статью о наших проблемах и не посмотрел бы наше видеообращение. Но самое обидное, что наш посыл, наш крик о помощи, наши мольбы о справедливости так и не дошли до главного адресата: первых лиц страны. Да, представители местных властей тоже читали статью, в том числе и сотрудники ИВ и полиции. Но воз, как говорится, и ныне там. Никакой реакции. Проблемы наши не только по-прежнему не решаются, но и усугубились: так, ко мне вот уже несколько раз пришло уведомление о штрафе размером в 500 манатов за неисполнение решения суда (Л. Мирзоева проиграла суд, в ходе которого пыталась доказать, что не должна Эльшану Алекперову ни копейки, так как ни копейки у него не брала — прим. авт). Кроме того, на место моей работы из ИВ пришел запрос о сумме моей заработной платы. Как я поняла, теперь я в течении энного количества времени официально должна буду выплачивать ростовщику Эльшану Алекперову часть заработанной мною суммы. А ведь на мне еще два кредита, которые я выплачиваю банкам! У меня двое престарелых родителей, дедушка, страдающий от онкологического заболевания! На что мы будем жить? Кто мне скажет? Ведь мы, жители острова Пираллахи, не можем выиграть ни одного процесса, в которых предъявляем доказательства нашей невиновности? Эти доказательства напрочь отвергаются всеми судами, как «несущественные и не имеющие никакого смысла». Я не вижу смысла жить дальше, если Эльшан Алекперов посадит меня в долговую яму, а потому выход у меня один: подняться на крышу высотки и сброситься вниз. Может быть, после этого власти предпримут хоть какие-то шаги, хотя тоже сомнительно: меня скорее объявят сумасшедшей, чем признают доведенной до отчаяния жертвой ростовщика Эльшана Алекперова, и решившейся по этой причине на самые крайние меры».

Лолита Мирзоева также сообщила нашему изданию, что Эльдар — супруг жительницы Пираллахи Валерии Панфиловой, в данный момент отбывающей в колонии срок за «преступление», которого не совершала (но которое, тем не менее, почему-то смог «доказать» брат Эльшана Алекперова — Надыр Алекперов, бывший кассир местного филиала Межбанка), тоже решил пойти на крайние меры и собирается объявить бессрочную голодовку.

«Хоть статья, написанная в вашем издании, была очень острой и смелой, мы, тем не менее, не видим никакого результата, — говорит Лолита Мирзоева, — хотя в другой стране мира если бы такая статья появилась в СМИ, то реакция властей на описываемый в материале беспредел была бы незамедлительной. А потому мы думаем: стоит ли жить в стране, законы которой нас не охраняют? Стоит ли по-прежнему оставаться гражданами страны, в которой суды открыто и цинично прикрывают преступников – несмотря ни на что?»

По словам жалобщиков, Эльшан Алекперов не просто делец, затыкающий рты деньгами, а зять главы Государственной противопожарной службы МЧС, генерал-майора Физули Асадова. И обстоятельством этим Эльшан Алекперов (равно как и его брат Надыр) этим обстоятельством успешно пользуются. А так как в Азербайджане, как известно, судопроизводители чаще всего «работают» по принципу тапша, землячества и коррупции, несложно догадаться, по какому принципу Эльшад Алекперов и представители его мафиозной группы легко выигрывает все процессы, безнаказанно занимается подлогами, подделкой документов и прочими преступлениями, а сотрудники судопроизводства «не слышат» и «не видят» граждан, отчаянно пытающихся доказать свою невиновность посредством весомых доказательств. Именно поэтому было отклонено ходатайство адвоката Акрама Гасанова, который настаивал, чтобы суд обратился в прокуратуру для расследования в отношении незаконной коммерческой деятельности братьев Алекперовых и неуплаты им налогов с деятельности. Суд «не счел нужным» запрос о таком расследовании.

По словам Акрама Гасанова, даже в приговоре В. Панфиловой не был учтен этот важный вопрос.

— И чем детальнее я изучал дело В. Панфиловой, тем больше поражался размером и масштабами преступной сети, которую расставили для пираллахинцев братья Алекперовы, — говорит Акрам Гасанов. — Кроме того, согласно законам страны, человек не может отвечать за свои долги в уголовном порядке и лишаться свободы, так как Азербайджан принял Европейскую Конвенцию по правам человека, 4-я статья которой гласит следующее: Никто не может быть лишен свободы лишь на том основании, что он не в состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство.

Отметим, что несмотря на ряд существенных правонарушений, ростовщики острова Пираллахи по-прежнему остаются на свободе, выигрывают все судебные процессы, занимаются бизнесом, а их дети и ближайшие родственники разъезжают на дорогих машинах, имеют бизнес-объекты. Но почему-то декларации о доходах никаким официальным государственным органам еще не представили, хотя согласно законодательству страны, бизнесмены обязательно должны заполнять налоговую декларацию.

Кроме того, людей, посаженных на долговую иглу, очень тщательно и умело запугивают коллекторы братьев-ростовщиков и их преступной клики. Пираллахинцев за «неисполнение решения суда» штрафуют на огромные суммы, их имущество выставляют на торги, сажают на разные сроки – от 15 суток до нескольких месяцев (а В. Панфилову вообще упрятали за решетку сроком на 5 лет за преступление, которого она не совершала). Кроме того, идет постоянный прессинг на родственников «должников». Из страха за своих близких некоторые пираллахинцы согласны сидеть в многолетней финансовой кабале, жить впроголодь, лишь бы их братьям (отцам, сестрам и так далее) не устроили бы «внезапную аварию», к примеру.

Да, конечно, коллекторство в Азербайджане запрещено законом, но в данной дикой ситуации термин ЗАКОН не созвучен с фразой «остров Пираллахи». Создается впечатление, что Пираллахи – так называемое «государство в государстве», и для царьков этого «государства» ЗАКОНОВ не существует вообще – по принципу «у кого деньги и власть, тот и прав».

Мы сильно сомневаемся в том, что Физули Асадов – человек, снискавший своей доблестной и честной службой уважение президента Азербайджана Ильхама Алиева, доверившего ему столь высокую и почетную должность, вообще в курсе всей той мерзости, которую творит его родственничек, цинично и беспринципно наживающийся на человеческом горе, сознательно и злостно нарушающий законы страны, при этом будучи полностью уверенным в своей безнаказанности и непотопляемости.

Жалобщики (Эминова Ирина Юрьевна, Ярошкина Людмила Владимировна, Гасанова Натаван Кирим гызы, Мирзоева Лолита Фермановна, Самуллаев Рашид Мамед оглу, Самуллаева Хиджран, Гасымов Буньяд), обратившиеся в редакцию «Минвала», просят главу государства в помощи создания независимого и компетентного расследования в отношении этого сложного дела.

Мы все еще не смогли связаться с братьями Алекперовыми. Редакция готова выслушать и опубликовать их позицию.

Яна Мадатова

Minval.az