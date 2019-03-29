Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой не было направлено какого-либо обращения в связи с изъятием жилья на основе иска Исфандияра Ахундова, известного как «Исфандияр Шарурский», и оказанием помощи в решении этого вопроса. Первый вице-президент Мехрибан Алиева сама прочла эту информацию в прессе и дала указание для оперативного решения нашей проблемы.

Об этом в пятницу сказала Trend вдова полковника-лейтенанта Санана Ахундова, ставшего шехидом во время апрельских боев 2016 года, Наджиба Ахундова, у которой по решению Верховного суда отняли жилье.

Вдова офицера-шехида выразила признательность первому вице-президенту Азербайджана. По ее словам, накануне Верховный суд на основе иска Исфандияра Ахундова вынес решение об изъятии квартиры площадью в 50 квадратных метров в Ясамальском районе Баку у семьи офицера-шехида Санана Ахундова.

Ахундова отметила, что они как семья шехида постоянно ощущают заботу государства, и сказала, что всегда верит в то, что справедливость восторжествует.

Ахундова сказала, что по указанию первого вице-президента Мехрибан Алиевой она была обеспечена трехкомнатной квартирой в Наримановском районе Баку.

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