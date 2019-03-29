По указанию первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семья полковника-лейтенанта Сянана Ахундова, ставшего шехидом в апрельских боях 2016 года, обеспечена новой квартирой.

Отметим, что на днях Верховный суд на основании претензии Исфандияра Ахундова, известного как «Исфандияр Шарурский», вынес решение об изъятии у семьи офицера-шехида Санана Ахундова квартиры площадью 50 квадратных метров.

В связи со сложившейся ситуацией представители Фонда Гейдара Алиева встретились с семьей офицера-шехида, и сообщили, что в целях решения проблемы, с которой столкнулась эта семья, по поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семья обеспечивается новой квартирой в Наримановском районе Баку.

О том, что у семьи апрельского шехида Сянана Ахундова отобрали квартиру, стало известно в пятницу. За несколько лет до того, как погиб Сянан Ахундов, он купил квартиру в 50 квадратных метров в здании, которое строило ООО «Кямран». Однако работников фирмы-застройщика обвинили в мошенничестве и осудили. Здание выкупил бизнесмен Исфандияр Шарурский, который достроил его и велел жителям доплатить за купленные квартиры деньги. При жизни Санан Ахундов через суд добился подтверждения своего права собственности на квартиру в 50 квадратных метров.

По словам вдовы шехида Наджибы Ахундовой, Исфандияр Шарурский после смерти офицера подал на семьи в суд. И выиграл его.

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