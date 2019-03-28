Находящийся в Тбилиси с визитом заместитель главы Командования по трансформации союзнических сил НАТО адмирал Манфред Нильсон приветствует участие Азербайджана в проходящих на территории Грузии командно-штабных учениях NATO-GEO EXERCISE 2019.

Как заявил М.Нильсон в четверг на совместной с министром обороны Грузии Леваном Изория пресс-конференции, Азербайджан является соседом Грузии и участие азербайджанских военнослужащих в учениях, это «сильный сигнал», что две страны в военной сфере действуют вместе.

В свою очередь Л.Изория на пресс-конференции выразил благодарность Азербайджану за участие в учениях.

«То, что азербайджанская сторона участвует в этих учениях, это еще одно четкое подтверждение того, что совместными усилиями мы делаем все для укрепления безопасности и стабильности в регионе», — цитирует «Интерфакс» министра.

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