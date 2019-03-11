Шеф-редактор бакинского бюро агентства Sputnik Метин Меджидли (Яшароглу) принял решение покинуть редакцию и заняться другими проектами. Об этом говорится в заявлении агентства «Спутник-Азербайджан».

«В рамках ротации Меджидли было предложено занять в бакинском редакционном центре пост креативного продюсера, ответственного за развитие мультимедийных форматов, видео-контента, проектов пресс-центра и социальных сетей агентства. Кроме того, ему было предложено приобрести новый опыт во время стажировок в редакциях агентства в Анкаре, Минске, Берлине и Бишкеке.

Поэтому Sputnik планировал использовать навыки Меджидли с учетом приобретенных знаний для развития новых редакционных продуктов. Он взял время на размышление, но в итоге ответил отказом. Это его право и его выбор, к которому мы относимся с уважением», — сказано в заявлении агентства.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в Азербайджане Эльмира Сулейманова обратилась с письмом к своей российской коллеге Татьяне Москальковой в связи с притеснением Метина Яшароглу.

Minval.az