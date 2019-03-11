Уполномоченный по правам человека в Азербайджане Эльмира Сулейманова обратилась с письмом к своей российской коллеге Татьяне Москальковой в связи с притеснением азербайджанских журналистов. Об этом агентству Report заявили в пресс-службе Аппарата Омбудсмена.

Как отметили в ведомтве, до внимания российского омбудсмана был доведен факт преследований и оказания давления посредством публикаций в печати на проживающего и работающего в России азербайджанского журналиста Фуада Аббасова в связи с его заявлениями в социальных сетях, а также препятствиях, чинимых главному редактору Бакинского филиала международного информационного агентства “Спутник” Метину Яшароглу, в частности при подготовке статей, касающихся карабахской проблематики. Вследствие нападок и давления М.Яшароглу в феврале нынешнего года был снят с занимаемой должности.

«Омбудсман Э.Сулейманова призвала объективно расследовать указанные факты, а также принять меры для защиты прав и свобод азербайджанских журналистов», — говорится в информации.

Minval.az