Шеф-редактор бакинского филиала Международного агентства «Спутник» Мятин Яшароглу освобожден от занимаемой должности. Как сообщили «Минвалу» коллеги журналиста, Яшароглу ушел по своему собственному желанию. Вместе с тем, согласно информации наших источников, Яшароглу был уволен по политическим мотивам, в частности «московский офис агентства потребовал у журналиста в вопросах по Карабаху выступать с точки зрения армянской позиции». В ответ на это требование шеф-редактор принял решение уволиться из вышеуказанного издания:

«Мятин ушел на почве Карабаха, от него требовали, чтобы он не давал публикаций, касающихся конфликта, ему это надоело и он принял решение уйти из издания», — сказал «Минвалу» источник, близкий к журналисту.

Сам Яшароглу отказался комментировать местным СМИ причину своего увольнения. В свою очередь в пресс-службе «Sputnik Азербайджан» отказались от каких-либо комментариев.

Отметим, что это не первый скандал, связанный с агентством «Sputnik Азербайджан». Так, несколько лет назад аналогичная история произошла с первым коллективом издания, который возглавляла Гюльнара Мамедзаде.

Главной причиной ухода всего коллектива русскоязычной версии агентства стало то, что представитель «России Сегодня» в агентстве Азиз Алиев начал занимать резко проармянскую позицию в информационной политике. Помимо этого причиной ухода журналистов послужило неоднократное снятие ряда заявлений официальных органов по карабахскому конфликту.

Minval.az