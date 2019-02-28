Формат переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта известен, и его изменение не является и не может быть темой обсуждения.

Об этом сказал «АзерТадж» заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с форматом переговорного процесса.

«Переговорный процесс ведется между Арменией и Азербайджаном как сторонами конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Проведение трех встреч между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, четырех встреч между главами МИД Азербайджана и Армении после смены власти в Армении — наглядный пример того, что переговоры проводятся на основе существующего формата. Утверждения руководства Армении об изменении формата переговорного процесса не что иное, как попытки умышленно загнать переговоры в тупик, и сорвать переговорный процесс. Ответственность за это полностью ложится на Армению», — отметил Гаджиев.

Minval.az