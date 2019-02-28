Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом Пашинян заявил на встрече с армянской общиной Тегерана, передает Tert.am.

Встреча будет без повестки дня, но одной из ее важных составляющих станет переговорный формат, добавил он.

«Пока мы не пришли к согласию о формате переговоров, эти контакты нельзя считать официальными переговорами», — отметил армянский премьер.

По его словам, он говорит от имени Армении, как он премьер-министр Республики Армения, но не выступает от имени сепаратистов Карабаха, потому что «там есть своя власть».

Пашинян также посетовал на то, что якобы о взаимных уступках «почему-то спрашивают только Армению»:

«Мы говорим: а почему вы не спрашиваете о том же самом Азербайджан? Они готовы или нет? Азербайджан каждый день говорит о конфликте на языке угроз. И если кто-то думает, что вопрос можно решить угрозами, он жестоко ошибается. И ошибается именно потому, что имеет дело с армянами всего мира»,- важно заметил премьер-министр Армении.

По словам Пашиняна, теперь главная задача – повысить статус «властей» Карабаха в переговорах.

Minval.az