В ряде СМИ Армении была распространена информация о бывшем военнослужащем N-ской части Министерства обороны Азербайджана Гусейнзаде Эльнуре Эльман оглу. Об этом говорится в заявлении Военной прокуратуры Азербайджана.

«В связи с этим отмечаем, что Э.Гусейнзаде перешел на вражескую территорию 1 февраля 2017 года с территории села Тап-Гарагоюнлу Тертерского района.

По данному факту 2 февраля 2017 года в Военной прокуратуре Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статье 274 (измена Родине) УК АР.

17 февраля 2017 года было принято решение о привлечении Э.Гусейнзаде в качестве подозреваемого по данному делу. Также в отношении него была избрана мера пресечения в качестве ареста, он был объявлен в розыск.

Отмечаем, что во время службы он отличался вздорным характером, недисциплинированным поведением и неоднократно своевольно покидал место службы», — говорится в заявлении.

Читайте также: Сепаратисты освободили Эльнура Гусейнзаде

Minval.az