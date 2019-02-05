Приговоренный решением т.н. «суда первой инстанции» сепаратистской «НКР» от 9 февраля 2018 года к 2 годам лишения свободы гражданин Азербайджана Эльнур Эльман оглу, 1995 года рождения, задержанный армянскими военными на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в Талышском направлении фронта, был освобожден 2 февраля 2019 года.

Об этом Minval.az сообщает со ссылкой на ереванские СМИ.

По словам представителя сепаратистов Карабаха Давида Бабаяна, Гусейнзаде отказался возвращаться в Азербайджан и отправится в третью страну.

Minval.az