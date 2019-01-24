Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов прибыл в четверг, 24 января, в Министерство иностранных дел этой страны и передал официальному Тбилиси недовольство и протест азербайджанской стороны в связи с установлением в селе Бугашен города Ахалкалаки памятника Михаилу Авагяну, которыя является участником убийств мирных азербайджанцев в Нагорном Карабахе.

В то же время посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе был вызван в МИД Азербайджана, было потребовано предпринять неотложные меры для устранения данного инцидента.

Как сообщал ранее Minval.az, 20 января в селе Бугашен Ахалкалакского муниципалитета был установлен памятник участнику геноцида в отношении мирного азербайджанского населения в Карабахе Михаилу Авагяну.

Minval.az