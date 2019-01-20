«Хотел бы от себя лично и от имени депутатской группы по взаимодействию с парламентом Азербайджана выразить соболезнования в связи с чудовищной трагедией, которая произошла в январе 1990 года», — сказал руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев, выступая на мероприятии, посвященном памяти жертв Черного января, которое прошло в посольстве Азербайджана в Москве.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, депутат рассказал, что неделю назад во время поездки в Баку посетил Аллею шехидов, всматривался в лица погибших, которые отображены на надгробных плитах. «Это были невинные люди, мужчины, женщины, дети. Это были и азербайджанцы, это были русские, люди самых разных национальностей, граждане Советского Союза, которые в ту ночь в едином порыве вышли протестовать против несправедливости», — напомнил депутат.

Д.Савельев подчеркнул, что до сих пор этим событиям не дана должная политическая оценка: «К сожалению, этому страшному факту, тем деяниям тогдашнего руководителя СССР Михаила Горбачева не дана должная оценка. Я думаю о том, как мог тогдашний лидер Советского Союза отдать такой преступный приказ. Это преступление против народа. И сейчас лауреат Нобелевской премии Михаил Горбачев живет и здравствует. И если тогда руководителем Советского союза стал великий Гейдар Алиев, никогда бы такого не произошло. Наверное, Советский союз сохранился, стал бы другим, но это была бы великая страна».

Политик отметил, что сейчас у власти двух наших независимых государств находятся сильные лидеры, которые никогда не допустят подобных трагедий. «Мы, россияне, соболезнуем, помним эту страшную трагедию. Пока мы с вами помним об этом, такие трагедии никогда не совершатся на территории наших государств», — сказал Д.Савельев.

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