В воскресенье, 20 января, в посольстве Азербайджана в России состоялось мероприятие, посвященное памяти 132 жертв «Черного января» – расправы над жителями Баку, учиненной по команде из ЦК.

«Ни азербайджанский народ, ни азербайджанское правительство, ни наш президент никогда не отождествляют то, что произошло в условиях тоталитарного режима Советского Союза с сегодняшней демократической Россией», заявил на мероприятии посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

«Мы не отождествляем сегодняшнюю демократическую Россию с Советским Союзом. Потому что есть люди, которые хотят повернуть в эту сторону, но я хотел бы еще раз подчеркнуть, что ни азербайджанский народ, ни азербайджанское правительство, ни наш президент никогда не отождествляют то, что произошло в условиях тоталитарного режима Советского Союза с сегодняшней демократической Россией», — заявил посол.

Он выразил соболезнование всему азербайджанскому народу, подчеркнув, что наш народ никогда не забудет своих шехидов: «Я не хочу пересказывать всю эту историю, вы ее все прекрасно знаете, когда просто из оружия стреляли по мирным жителям, стреляли по окнам, стреляли по людям, которые ни в чем не виноваты».

Полад Бюльбюльоглу рассказал, что после кровавых событий в Баку, 21 января великий сын азербайджанского народа, выдающийся политик Гейдар Алиев вместе со своей семьей пришел в нынешнее здание посольства Азербайджана и выразил свой решительный протест против происходящих событий. Посол сказал: «Знаете, это здание особое, даже если взять то, что произошло тогда. Потому что 21 января великий сын азербайджанского народа, выдающийся политик Гейдар Алиев вместе со своей семьей пришел сюда, в это здание. В условиях жесткого тоталитарного режима Гейдар Алиев нашел в себе мужество прийти и осудить эту акцию. Я вижу здесь много молодежи. Им трудно воссоздать ту обстановку. В то время в Советском Союзе никто бы рта не посмел открыть в адрес высшего руководства. Но первым это сделал Гейдар Алиевич Алиев, и сделал это в этом здании, поэтому мы установили этот замечательный барельеф, который всегда напоминает нам об этом мужественном шаге азербайджанского лидера. Я думаю, что именно этот поступок явился первым шагом в новой политической карьере Гейдара Алиева, который через три года стал Президентом Азербайджанской Республики, получив в наследство практически разваленную страну. И вот сегодня мы имеем тот Азербайджан, который на политической карте мира занял свое достойное место».

Он также отметил, что в ту ночь никто из тогдашних лидеров народного фронта, руководства республики не пострадал. «Пострадали мирные жители Баку. Это было страшно, это было непонятно, это было что-то невообразимое, потому что когда страна начинает давить своих граждан танками, это говорит о том, что в такой стране жить нельзя. Наверное, поэтому очень скоро после этого Советский Союз практически развалился. Это явилось точкой невозврата. Люди поняли, что в такой стране жить нельзя. Я помню в Баку те кучки партийных билетов, которые люди просто сжигали на улицах, те лозунги, которые писали азербайджанцы на стенах домов. То есть люди проснулись, нация проснулась, и поняли, что должны быть очень серьезные перемены», — заключил Полад Бюльбюльоглу.

Minval.az