Государственное морское агентство при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана приняло соответствующие меры в связи с ожидаемым сильным ветром, говорится в сообщении Агентства.

Бюро гидрометеорологических прогнозов направило в Агентство сообщение о чрезвычайно опасной гидрометеорологической ситуации в Азербайджане.

Согласно этому сообщению, 17-18 января северо-западный ветер усилится до 20-25 метров в секунду, временами до 30-35 метров в секунду. Ожидается, что скорость ветра в открытом море временами будет достигать 38-40 метров в секунду. Высота волн на Каспийском море будет достигать трех-пяти и в дальнейшем 6-8 метров.

Поступившая информация была немедленно изучена специалистами Национального центра Госагентства и были запланированы соответствующие меры.

Национальный центр агентства проинструктировал всех судовладельцев, капитанов портов, инспекторов портового контроля о проведении соответствующих мер.

Судам, стоящим на якоре и находящимся в плавании на территории Службы управления движения судов, передана информация и даны соответствующие инструкции.

Национальный центр также передал информацию дежурным службам Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, ВВС министерства обороны, береговой охраны Государственной пограничной службы.

Национальный центр Государственного морского агентства ведет непрерывную службу по усилению наблюдения на территориях, за которые отвечает Служба управления движением судов, и обеспечению безопасности движения судов.

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