Компания SOCAR эвакуировала более 1,7 тыс. нефтяников в связи с предстоящим ухудшением погодных условий, сообщается на сайте компании.

«В связи с резким ухудшением погоды 17 января SOCAR максимально усилила меры безопасности. За исключением работников, требующихся на дежурстве на случай возникновения аварии на производстве, все остальные сотрудники эвакуированы с моря на берег. Перевозка на берег более 1700 нефтяников воздушным и морским транспортом уже завершена», — говорится в информации.

В компании отметили, что на всех морских нефтегазовых месторождениях осуществляется дежурство со стороны судов и кораблей противопожарной охраны МЧС.

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