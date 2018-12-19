По словам заместителя министра обороны Армении Габриэла Балаяна, тот факт, что Азербайджан на некоторых участках границы с Арменией, включающих Тавушскую область, заменит армейские силы силами Государственной пограничной службы, никоим образом не может ослабить бдительность армянской стороны.

Заместитель министра обороны Армении Габриэл Балаян в телефонной беседе с Радио Азатутюн отметил, что в связи с этой темой у «Министерства обороны есть информация, которая в настоящее время огласке не подлежит». «Та информация, которой мы на данный момент располагаем, пока не подлежит оглашению», — сказал он.

«Это ни в коей мере не повлияет на нашу обороноспособность. Наша служба продолжается. Армянские силы контролируют ситуацию на линии соприкосновения. Это никак не может повлиять на нашу бдительность и организацию службы», — добавил замминистра.

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Радио Азатутюн отмечает, что «в Тавуше самая длинная общая граница Армении с Азербайджаном, и армянские аналитики скептически относятся к официальной информации об использовании тамошних войск в качестве резерва, не исключая, что мотострелковая бригада и артиллерийские силы с пограничной территории могут быть переброшены в Карабах».

«Пока неясно, куда будут направлены эти войска. Фактически, усиливаются резервные войска… », — сказала азербайджановед Татев Айрапетян.

По словам Айрапетян, «это попытка отвлечь бдительность армянской стороны».

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