Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде впервые прокомментировал сообщения СМИ о «винном скандале» в Испании, который привел к увольнению Абеля Магеррамова с должности ректора Бакинского государственного университате.

Шейх, имя которого также фигурировало в скандале, в интервью газете «Ени Мусават» заявил, что «ничего подобного не было»:

«Когда бывают такие поездки, я готовлюсь к ним дома, потом мне сообщают, что самолет готов и мы можем вылетать. Я приезжаю, мы садимся в самолет и вылетаем. В самолете бывают наши личные вещи, багаж, сумки, а также оборудование нашей съемочной группы. Но я категорически заявляю, что ничего такого не было, все это ложь. Наверное, это пишут, чтобы разжечь вражду… Ведь есть государство, госграницы, таможенная служба, средства массовой информации… Испания – большое государство с серьезной системой контроля. Когда мы туда летели, на границе проверили даже нашу обувь. Как могли мы провезти такой груз? Как такое возможно? Это все подстроено. Опоздание самолета – это нормальное явление, чартерные рейсы зачастую опаздывают. Я же в этих случаях не спрашиваю, почему опоздал самолет. Я не видел, чтобы Абель Магеррамов или другие члены делегации распивали спиртное.

Мы участвовали в конференции высокого уровня, где присутствовали более 260 авторитетных гостей. На конференции выступили я, Сиявуш муаллим (Сиявуш Новрузов – депутат Милли Меджлиса, прим. «Минвала») и Абель муаллим. Затем было зачитано письмо господина президента. После возвращения в Баку я прочел, что якобы меня вытащили из номера… ничего такого не было. Обычно члены делегации сидят в фойе отеля и пью чай. Меня тоже пригласили на чай, и я пришел. Наутро наша делегация была приглашена в гости к Али бею (свояк шейха, бизнесмен Али Эвсен, прим. «Минвала»), мы душевно поговорили, там выступили с речами Абель Магеррамов и Сиявуш Новрузов, которые поблагодарили Али бея за его роль в организации международной конференции на высоком уровне. Никаких лишних разговоров не было. Вместе с нами там был и сын Абеля Магеррамова – посол Азербайджана в Испании Анар Магеррамов.

Он и в прошлые годы выступал на проводимых нами в Испании конференциях. В прошлом году по возвращению в Баку после конференции в Испании я встретился с господином президентом и отметил хорошую деятельность нашего посла, проделанную им работу. Президент остался доволен этим.

Мы дружим с Абелем Магеррамовым годами, я очень уважаю его. Мы проводили вместе мероприятия. Когда его уволили с должности ректора, меня здесь не было, я узнал об этом после возвращения. Пока что у нас не было возможности поговорить на эту тему.

Вопрос его увольнения – это исключительное полномочие господина президента. Никто не вправе вмешиваться в это дело. Президент не увольняет из-за кого-то. Сегодня он увольняет с одной должности, но завтра может назначить на другую. А вмешивать в это дело сына Абель муаллима, я считаю, несправедливым», — рассказал духовный лидер Азербайджана.

Аллахшукюр Пашазаде также ответил на вопрос, не охладели ли его отношения с Абелем Магеррамовым или Сиявушем Новрузовым после прошедшей в Испании конференции.

«Я по сей день дружу с ним. Его сын мне как родной. Он относится ко мне также. Между нами нет никаких проблем. Сиявуш мне тоже как сын, как брат. В свое время я зарегистрировал его брак (религиозный – ред.). Он всегда относится ко мне с уважением», — резюмировал глава УМК.

Minval.az