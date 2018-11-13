Обсуждение внутренних вопросов ОДКБ с Баку некорректно, сказала на традиционном брифинге пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, касаясь встречи президента Беларуси с послом Азербайджана.

«Армения рассматривает ОДКБ как площадку, которая касается вопросов коллективной безопасности шести стран. Внутри Организации есть проблемы, которые нужно решать. И что касается этой ситуации, хочу отметить, что это некорректно», — цитирует Нагдалян Sputnik.

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Она отметила, что Армения председательствовала в ОДКБ в 2015-2016 годах. Это считается «одним из наиболее успешных председательств» Армении в международных структурах.

«Это наилучший ответ обсуждениям по поводу председательства Армении. У Армении есть достаточный ресурс для завершения своего представительства на посту генсека», — сказала Нагдалян.

Представитель Армении Юрий Хачатуров, занимавший ранее пост генсека ОДКБ, был освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков.

По итогам саммита ОДКБ в Астане президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил журналистам, что Армения хочет оставить при себе пост генсека. Но до завершения срока остается год, и Назарбаев считает, что в течение года новый генсек (если он будет от Армении) не успеет даже объехать все страны, и генсеком блока должен быть назначен представитель Беларуси.

Minval.az