Азербайджан с октября 2018 года прекратил закупку газа через Иран в преддверии санкций США против Тегерана, касающихся нефтегазового сектора. Об этом узнало агентство «Туран» из информированных источников.

Агентство отмечает, что уже 10 лет заморожена продажа Ирану бензина из Азербайджана. Также Баку уже несколько лет не продаёт Тегерану дизельное топливо из-за прежних международных санкций в отношении Ирана.

Как сообщили агентству источники в SOCAR, взята пауза и в отношении реализации подписанного 28 марта 2018 года в Баку меморандума «О взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством нефти Ирана о совместной разработке блоков в Каспийском море».

К числу таких блоков относится «Араз-Алов-Шарг». В июле 2001 года Иран, с помощью военных катеров, заблокировал работы на нефтегазоносном блоке «Араз-Алов-Шарг», права на который Тегеран оспаривал у Азербайджана.

До июля 2001 года группу месторождений «Араз-Алов-Шарг», согласно 25-летнему контракту, Азербайджан намеревался разрабатывать вместе с международным консорциумом во главе с компанией BP. Однако после воинственных действий Ирана консорциум во главе с BP отказался от этого проекта.

Как сообщал «Минвал» ранее, Соединенные Штаты внесли проект азербайджанского трубопровода, по которому газ с месторождения Шах-Дениз будет поставляться в Европу через Турцию, в список исключений из антииранских санкций, которые будут возобновлены в ближайший дни.

Minval.az