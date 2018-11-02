Соединенные Штаты внесли проект азербайджанского трубопровода, по которому газ с месторождения Шах-Дениз будет поставляться в Европу через Турцию, в список исключений из антииранских санкций, которые будут возобновлены в ближайший дни. Об этом говорится в электронном уведомлении минфина США, опубликованном в пятницу в федеральном реестре страны (сборник официальных документов американского правительства). В качестве даты публикации этого документа в печатном виде, то есть времени вступления данных мер в силу, фигурирует 5 ноября, передает ТАСС.

В нем подчеркивается, что возобновляемые антииранские ограничения «не применяются в отношении лиц, совершающих или содействующих сделкам, связанным с проектами направленным на освоение (месторождений) природного газа и строительства и эксплуатации трубопровода для транспортировки природного газа из Азербайджана в Турцию и Европу».

В документе говорится, что США исключили из антииранских санкций проекты, которые обеспечивают «энергетическую безопасность и энергетическую независимость» Турции и стран Европы от России и Ирана.

В нем подчеркивается, что возобновляемые антииранские ограничения «не применяются в отношении лиц, совершающих или содействующих сделкам, связанным с проектами <…> которые обеспечивают энергетическую безопасность и энергетическую независимость Турцию и стран Европы от правительства Российской Федерации и правительства Ирана».

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