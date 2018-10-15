«Заветы Нжде» получили ожидаемое продолжение

Читатели старшего поколения, возможно, помнят, с каким напряженным вниманием граждане СССР следили за прямой трансляцией Съезда народных депутатов в 1989 году. Народ впервые видел, как в прямом эфире вершится политика, и это не было послушно-штампованное голосование. И наверняка многие запомнили, как уже после ГКЧП, когда не только мастерам политического прогноза было ясно, что «эра Горбачева» подходит к концу, один из делегатов от Армении, искусствовед Генрих Игитян, адресовал последнему советскому генсеку армянскую поговорку, которая в наиболее цензурном переводе звучит так: «Даме с пониженной социальной ответственностью — соответствующий статус».

И, пожалуй, именно эта не очень цензурная армянская поговорка (а Генрих Игитян употребил весьма «сочные» выражения прямо с трибуны съезда) точнее всего характеризует просочившиеся сведения о тесном сотрудничестве армянского лобби в Германии с местными неонацистами, точнее, праворадикальной партией «Альтернатива для Германии». Очередным проявлением этого сотрудничества стала история недавнего «карабахского» запроса депутатов от «Альтернативы» правительству ФРГ, который завершился для армянского лобби оглушительным провалом.

Как стало известно Minval.az из заслуживающих доверия источников, запрос на тему отношений Берлина и Еревана, где был затронут и Карабах, депутаты от «Альтернативы для Германии» (AfD) направили после «подсказки» местного армянского лобби. Авторы щедро приправили свой запрос детальным интересом к «правам человека в Нагорном Карабахе», «свободе печати», «статусу меньшинств» (притом что после устроенных армянскими бандитами «этнических чисток» никаких меньшинств там не осталось), численности проживающих там немцев и т.д. Расчет был понятен: авторы провокационной идеи планировали, что правительство ФРГ начнет детально отвечать на все вопросы, а дальше использовать этот ответ как «доказательство», будто бы в Берлине рассматривают Нагорный Карабах как нечто самостоятельное, было уже делом техники.

Но не учли, что, во-первых, в Германии уважают законы вообще и международное право в частности. А во-вторых, у этой страны многовековая история государственности, а значит, и огромный опыт составления разного рода бумаг, ответов и т.д. В результате в ответе на запрос AfD правительство ФРГ воздержалось от детализации и ограничилось четкой формулировкой: «Правительство ФРГ особо подчеркивает, что под понятием «германо-армянские отношения» следует понимать отношения между Германией и Республикой Арменией. Правительство Германии считает находящиеся под контролем армянских вооруженных сил Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему семь районов частью Азербайджана. Правительство ФРГ не признает самопровозглашенную «Нагорно-Карабахскую Республику»».

А в ответ на вопрос «Как оценивает правительство ФРГ международный правовой статус Нагорного Карабаха?» правительство ответило с истинно немецкой четкостью: «Нагорно-Карабахский регион является частью территории Азербайджанской Республики». Не оставив даже малейшей возможности для «двойного толкования». А так как говорить что-то вроде «Упс,..мы на это совсем не рассчитывали» в Армении не хотелось, то неудивительно, что ответ правительства ФРГ армянская пресса постаралась не заметить вообще.

Это, конечно, интересная информация к размышлению на тему, что, во-первых, процентов этак 80 нужных сведений разведки черпают из открытых источников, то есть из прессы, а во-вторых, порой куда информативнее то, о чем эта пресса умолчала, чем сообщения под аршинными «кричащими» заголовками.

Однако куда большего внимания заслуживает сам факт сотрудничества армянского лобби с немецкими неонацистами. Тем более что предыстория «карабахского» запроса AfD — не единственный факт такого рода сотрудничества.

Напомним: 20 февраля 2017 года на захваченных азербайджанских землях оккупанты организовали фейковый «референдум», где предлагалось высказать мнение по поводу внесения изменений в так называемую «конституцию». США, страны Евросоюза, Турция, Норвегия и многие другие четко и недвусмысленно заявили, что не признают ни этого «референдума», ни «Нагорно-Карабахской республики», где он проходит.

А вот депутаты от AfD в парламенте федеральной земли Мекленбург-Форпоммерн Энрико Комнинг и Хольгер Арппе, а также депутат парламента федеральной земли Тюрингия Томас Руди отправились в оккупированный Ханкенди в качестве «наблюдателей». По оценке представителя НПО «Европейская платформа для демократических выборов» (EPDE) Штефана Шиффера, которую приводила местная газета Schweriner Volkszeitung, политики AfD «наносят урон демократическим усилиям мирового сообщества». По его словам, «участие немецких политиков должно было придать легитимность выборам в Нагорном Карабахе. Это и было истинной целью приглашения на выборы».

Такой «союз» вполне объясним. Об этом ни в Ереване, ни в Москве стараются не говорить вслух, но армянское лобби еще с начала семидесятых годов активно спонсируется и используется Кремлем, в основном для «вбивания клина» между Турцией и ее западными союзниками. AfD также пользовалась и пользуется поддержкой Кремля — начиная от доброжелательного внимания прокремлевских СМИ и заканчивая «организационной поддержкой» митингов AfD со стороны организаций так называемых «русских немцев», которые, в свою очередь, получают поддержку от посольства РФ в ФРГ. Еще недавно спектр сил, готовых сотрудничать с Москвой, был куда шире, Кремль открыто делал ставку на социал-демократов, но теперь, после «крымнаша» и санкций, желающих открыто иметь дело с РФ куда меньше.

Но куда важнее другое. AfD — партия, которую с вежливой натяжкой именуют ультраправой, а если «по-честному», то неонацистской. И, как следствие, в немецкой политической верхушке, мягко выражаясь, нерукопожатная. Здесь слишком хорошо знают, чем заканчивается игра на подобных чувствах и настроениях. Ту черту, за которой следует роспуск партии по суду, AfD формально еще не пересекла, но вот приблизилась к ней настолько, чтобы с этой дурно пахнущей «альтернативой» в коричневых тонах никто не желал иметь ничего общего. И если «армянское лобби» в Германии вынуждено работать с такими союзниками, это красноречивое свидетельство, что особо выбирать и привередничать не приходится.

Вопреки распространенному заблуждению, армянское лобби в той же Франции или США вовсе не было создано армянскими активистами благодаря их уникальному патриотизму, организованности, сплоченности или даже умению «заводить связи». Все было грубее и прозаичнее. Разного рода «комитеты помощи армянским беженцам», «объединения друзей Армении» и «федерации помощи армянам» создавались накануне первой мировой войны в столицах тех стран, где уже готовились к разделу земель Османской Империи. Помощь «многострадальным армянам» была этаким «пиар-обеспечением» этих планов. Отсюда и встроенность армянского лобби в политическую систему, и его «заточенность» на территориальные притязания к Турции. Но вот Германия в первую мировую была союзником Османской Империи, и здесь подобных структур тогда не сколотили. И сегодня армянскому лобби приходится довольствоваться теми союзниками, которые есть. Что уж точно дает представление о его реальном влиянии и авторитете за вычетом московской «спинки».

И уж тем более неудивительно, что армянские активисты со своей пещерной ненавистью ко всему, что связано с Турцией, нашли союзника в лице AfD, которая открыто играет на антиисламских и антитурецких настроениях. Напомним: в Ереване, в «правительственном квартале», установлен памятник гитлеровскому пособнику, заместителю командира «армянского легиона» вермахта Гарегину Нжде. И теперь его «заветы» получают ожидаемое продолжение. Во времена Сержа Саргсяна должность, к примеру, заместителя министра по делам молодежи и спорта в Армении занимал некий Хачик Асрян, который и не думал скрывать своих нацистских убеждений и по всякому поводу вопил об «арийском происхождении» армян. Сегодня, уже после победы «шашлычной революции» Пашиняна, новый министр образования Армении заявляет, что он не станет читать запросы, написанные не по-армянски или даже не армянским алфавитом, употребив выражение «латиницей, кириллицей или зибилицей». Словом, неудивительно, что армянское лобби в Германии нашло союзников в лице AfD. Рыбак рыбака, как известно, видит издалека, фашист фашиста — тоже. Главное, чтобы остальные сделали из этого соответствующие выводы.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az