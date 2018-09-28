Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шефер (США) провели отдельные и совместную встречу с главами МИД Армении и Азербайджана – Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте ОБСЕ.

Встречи состоялись в период с 25 по 27 сентября на полях Генассамблеи ООН. Во встречах принимал участие также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Отмечается, что министры продолжили переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта.

Сопредседатели и главы МИД обсудили ситуацию в регионе. Были представлены разъяснения касательно вызывающих обеспокоенность нескольких недавних заявлений и инцидентов.

Сопредседатели выразили глубокое сожаление по поводу продолжающихся фактов гибели людей. Они предупредили министров об угрозах эскалации, призвав стороны к конструктивному формированию позитивной атмосферы и отказу от обостряющей ситуацию риторики. Сопредседатели МГ ОБСЕ при этом подчеркнули, что всеобъемлющее урегулирование потребует компромиссов от всех сторон.

В этом контексте министры подтвердили важность мер по активизации переговорного процесса, а также реализации шагов с целью снижения уровня напряженности. Главы МИД договорились встретиться еще раз до конца года.

Подчеркивается, что посредники планируют посетить регион в ближайшем будущем, а затем проинформировать соответствующие структуры о ходе переговоров.

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