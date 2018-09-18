Евразийская экономическая комиссия устранила допущенную провокацию против Азербайджана.

Как уже писал «Минвал», официальные статистические сборники Евразийской экономической комиссии (2016-2018 гг.) были проиллюстрированы картами, где оккупированный азербайджанский Нагорный Карабах представлен частью Армении. В этих сборниках ЕЭК были помещены самые простые карты— на них отображались просто «контуры» со столицей, без внутреннего административного деления, но контуры Армении были даны таким образом, как будто в ее состав уже «включены» оккупированные земли Азербайджана.

На статью «Евразийская провокация — против Азербайджана и не только», опубликованную в Minval.az 13 сентября, отреагировали МИД АР и посольство Азербайджана в РФ.

Как указывалось в поступившем в нашу редакцию официальном сообщении Посольства АР в РФ, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглы для оперативного решения вопроса связался с руководством Евразийской экономической комиссии.

Посол, выразив обеспокоенность азербайджанской стороны в связи с размещенными на сайте организации материалами провокационного характера, высказал просьбу разобраться в проблеме и принять необходимые меры. Там признали обеспокоенность азербайджанской стороны, обоснованной и заверили, что допущенные ошибки будут как можно скорее исправлены, причины, по которым они допущены — расследованы, а виновные в них лица — наказаны.

В структуре сдержали обещание, спустя два были внесены корректировки в сборники ЕЭК.

Minval.az