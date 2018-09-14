Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на статью «Евразийская провокация — против Азербайджана и не только», опубликованную в Minval.az вчера, 13 сентября.

В статье отмечалось, что на картах официальных сборников Евразийской экономической комиссии (2016-2018 гг.) Нагорный Карабах представлен частью Армении. В статистических сборниках ЕЭК помещены самые простые карты— на них отображаются просто «контуры» со столицей, без внутреннего административного деления, но контуры Армении даны таким образом, как будто в ее состав уже «включены» оккупированные земли Азербайджана.

В своем обращении в редакцию Minval.az пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что «посольства нашей страны расследуют данный вопрос».

«Для устранения фактов, искажающих территориальную целостность нашей страны, будет сделано обращение ко всем странам-членам организации и в секретариат организации. Кроме того, мы довели до внимания наших партнеров в этой структуре нашу обеспокоенность в связи с данным фактом», — отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Minval.az