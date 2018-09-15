В Евразийской экономической комиссии обещают исправить допущенные ошибки

Посольство Азербайджанской Республики в Российской Федерации отреагировало на статью «Евразийская провокация — против Азербайджана и не только», опубликованную в Minval.az 13 сентября. Напомним: как указывалось в статье, официальные статистические сборники Евразийской экономической комиссии (2016-2018 гг.) проиллюстрированы картами, где оккупированный азербайджанский Нагорный Карабах представлен частью Армении. В этих сборниках ЕЭК помещены самые простые карты— на них отображаются просто «контуры» со столицей, без внутреннего административного деления, но контуры Армении даны таким образом, как будто в ее состав уже «включены» оккупированные земли Азербайджана.

Как указывается в поступившем в редакцию официальном сообщении Посольства АР в РФ в связи с опубликованной 13 сентября 2018 года на Интернет-странице Minval.az статьей «Евразийская провокация — против Азербайджана и не только» Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглы для оперативного решения вопроса связался с руководством Евразийской экономической комиссии.

Посол, выразив обеспокоенность азербайджанской стороны в связи с размещенными на сайте организации материалами провокационного характера, высказал просьбу разобраться в проблеме и принять необходимые меры. Как следует из сообщения ЕЭК, там признали обеспокоенность азербайджанской стороны обоснованной и заверили, что допущенные ошибки будут как можно скорее исправлены, причины, по которым они допущены — расследованы, а виновные в них лица — наказаны.

Minval.az