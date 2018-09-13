В документах ЕЭК в состав Армении «включили» оккупированные азербайджанские земли

Уважение границ и территориальной целостности соседних стран — краеугольный камень международного права и основа цивилизованного поведения на международной арене. Но, к сожалению, соблюдать это правило считают для себя необходимым далеко не все. Причем речь идет не только о странах, где на государственном уровне принимается решение оторвать кусок чужой территории, но и, скажем так, международные чиновники. Которые воспринимают свой пост еще и как возможность, пардон, подгадить исподтишка.

Сайт «Русарминфо» радостно возвестил: «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) представлен частью Армении на картах официальных сборников Евразийской экономической комиссии! «Какого было моё удивление обнаружить, что во всех сборниках (2016,2017,2018) изображена карта Армении в составе которого находится Арцах (т.е. Нагорно Карабахская Республика)», — пишет пользователь Facebook Князь Багдасарян. Приводит сайт и карту, действительно взятую из упомянутого сборника.

Поясним. Евразийская экономическая комиссия — один из руководящих органов ЕАЭС. С 2015 года ЕЭК ежеквартально публикует статистические сборники, где представлены основные экономические показатели стран-членов этого интеграционного объединения, то есть Армении, России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Для наглядности здесь изображены и карты стран.

В мире, конечно, существует множество видов карт — физические, административные, экономические, демографические, даже погодные, да еще с разной, скажем так, «степени подробности». В статистических сборниках ЕЭК помещены самые простые — на них отображаются просто «контуры» со столицей, без внутреннего административного деления. А вот контуры Армении даны таким образм, как будто в ее состав уже «включены» оккупированные земли Азербайджана. Для того, чтобы это понять, достаточно просто взять политическую карту мира и сравнить указанные на ней международно признанные границы Армении, которые «Голос Армении» как-то иронично назвал «тонкошеей барышней», с тем, что изображено на официальном сайте ЕЭК. Где эта самая «барышня» изрядно «потолстела» за счет оккупированных азербайджанских земель.

Не будем иронизировать, есть ли у Армении шансы «проглотить» чужую территорию или же она этими землями банально «поперхнулась», пусть даже ереванские политики своим согражданам об этом не сказали, а сделать выводы самим не у всех получается. Важно другое. Провокационная карта Армении появилась в сборнике документов ЕАЭС. При этом страны, входящие в ЕАЭС, признают Азербайджан и Армению в их международных границах, согласно которым, Карабах, и нагорный, и равнинный — часть территории Азербайджана, а не Армении. Это касается и России, и Беларуси, и Казахстана, и Киргизии. Сама Армения тоже не торопится объяснять, чем в Ереване считают оккупированный Карабах — своей территорией, чужими землями или «ужасно независимым государством». Более того, Беларусь и Казахстан не однажды выступали в поддержку Азербайджана.

Так как же тогда понимать провокационную карту, появившуюся в сборнике документов ЕАЭС? Вряд ли здесь имела место «ошибка» или «небрежность». Особенно с учетом такого факта: руководит этой самой ЕЭК Тигран Саркисян, бывший премьер-министр Армении. Который, как видно, решил поспособствовать успехам притязаний своей страны на чужие земли таким вот оригинальным способом. Тем более что вряд ли представителям той же Беларуси или Казахстана придет в голову сверять карты в новеньком статистическом сборнике. Плюс ко всему в Армении поговаривают, что в Ереване скоро и против него выдвинут обвинения, так что Тигран Саркисян своевременно поднял в Интернете волну собственного «пиара» и напомнил, как он защищает армянские притязания на чужие земли.

Только вот при помощи таких мелких подлостей перекроить границы вряд ли удастся. А вот устроить провокацию против стран, входящих в ЕАЭС — вполне.

Понятно, что реагировать на эту провокацию должны не только журналисты и пользователи соцсетей, а прежде всего дипломаты, которым в этом случае по штату положено обратиться за разъяснениями в эту самую ЕЭК.

И да, еще одна деталь. Все это происходит как раз накануне намеченного на 25 сентября визита в Азербайджан президента России Владимира Путина. В Баку настроены на выстраивание с Россией добрососедских отношений, но переговоры на таком уровне простыми никогда не бывают. И вот как раз накануне визита сначала Давид Тоноян возвещает об очередном оружейном кредите, который Россия предоставляет Армении. А затем Тигран Саркисян устраивает президенту РФ прямо перед переговорами этакую, пардон, «подлянку» исподтишка. И хочется надеяться, что на армянские провокации соответствующим образом отреагируют и в Баку, и в Москве.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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