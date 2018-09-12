«Анализы последних лет показывают, что некоторые классы русского сектора подчиненных Управлению образования города Баку средних и полных средних школ не функционируют».

Об этом заявила замминистра образования, и.о. заведующего Управлением образования города Баку Махаббат Велиева, выступая на традиционной сентябрьской конференции работников образования города Баку.

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Замминистра отметила, что в некоторых классах довольно мало учащихся: «Нехватка кадров в данной области также создает дополнительные проблемы. Предварительные анализы показывают, что количество классов в русском секторе составляет 2-3, а порой — 8-9. Несмотря на немногочисленность учащихся, результаты выпускных экзаменов в этих школах были недостаточно хорошими, что отрицательно сказывается на качестве образования».

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