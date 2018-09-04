Агентство пищевой безопасности Азербайджана, на основе заключения Центра аналитической экспертизы министерства здравоохранения, приняло решение о запрете на импорт, использование, продажу и оборот на территории страны 15 наименований продукции, не отвечающей стандартам качества и безопасности. Об этом во вторник говорится в сообщении Агентства.

Со списком указанной продукции можно ознакомиться в Приложении 1.

Помимо этого, в результате экспертизы было обнаружено, что 50 наименований продукции, импортируемой в страну под видом биологически активных пищевых добавок, не были таковыми, на самом деле.

В связи с этим, Агентство пищевой безопасности заявляет, что указанная в Приложении 2 продукция не может продаваться и использоваться на территории Азербайджана в качестве биологически активной пищевой добавки.

Сообщается, что в отношении предпринимателей, занимающихся импортом, экспортом, производством и продажей указанной продукции, будут проведены серьезные мероприятия в соответствие с требованиями законодательства.

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Minval.az