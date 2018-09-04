Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБ) раскрыло крупную аферу, связанную с продажей биологических активных пищевых добавок (так называемых БАД), выявив некачественные препараты, а также лекарства, продаваемые под видом пищевых добавок.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в Агентстве продбезопасности, в ходе проведенной аналитической экспертизы определены 50 наименований товаров, продающихся в Азербайджане под видом БАДов, хотя в действительности они являются лекарственными препаратами. Их произвели в Турции, России, Болгарии, Румынии, Латвии, Италии, Польше, Индии, Китае и других странах.

В то же время агентство запретило импорт в Азербайджан 15 наименований БАД, не отвечающих стандартам качества.

Надо отметить, что вышеуказанные данные были получены в результате масштабного исследования рынка биологически активных добавок, существующего в Азербайджане.

Minval.az