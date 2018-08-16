Есть разные типы людей и руководителей. Кто-то ищет возможности для реализации задуманных планов и достижения самых амбициозных целей, а кто-то всегда готов тратить время на поиск оправданий в связи с неспособностью сделать даже то, что ему по силам. Балаш Касумов, которого назначили недавно руководителем Общественного телевидения (ОТВ), относится к первой категории людей. Он превращает ОТВ в реально смотрибельный телеканал.

Сразу скажу, что изначально было крайне много скептиков. Они предрекали Б.Касумову провал в новой ипостаси. Аргументы ими приводились самые разные. Например, говорилось об отсутствии у него опыта телевизионщика. Кроме того, указывалось на то, что ОТВ придется конкурировать с частными телеканалами, которые не получают средств из госбюджета, ориентируются на доходы от рекламы и потому не то чтобы вправе, но в состоянии не задумываться о такой составляющей телевидения, как воспитание у зрителя хорошего вкуса.

В итоге, как мы видим и по сей день, на иных отечественных телеканалах полным-полно сериалов и шоу-программ откровенно отстойного уровня. Кривляние актеров, похабные тексты, юмор уровня ниже плинтуса – все это ежедневно выливается на телезрителей. Но, вот ведь парадокс, вся эта похабщина имеет реально высокий рейтинг. И тут предметом отдельной статьи может стать дискуссия на тему причин такого положения дел. Мы же сейчас говорим всего лишь о том, в сколь априори сложных условиях начинал свою работу Б.Касумов.

Конкурировать с частными телеканалами по рейтингу, не выдавая при этом тот похабный продукт, что обеспечивает им этот высокий рейтинг, создать реально смотрибельный и респектабельный телеканал – все это нужно было делать в максимально сжатые сроки. Но ведь были и иные проблемы, о которых знали лишь крайне осведомленные люди. Дело в том, что Б.Касумову в наследство достались классические авгиевы конюшни.

Если коротко, то на ОТВ были сотни «мертвых душ» и еще больше откровенных интриганов и «тапшованных» кем-то кадров. Огромное число автомобилей, состоявших на балансе ОТВ оказались со сломанными устройствами, дабы невозможно было понять, сколь километров в день они намотали. Да и о чем говорить, если турникет на входе в здании ОТВ был сломан – также для того, чтобы невозможно было вести точный учет количества пришедших на работу и ушедших с нее?!

Согласитесь, незавидное наследство досталось Б.Касумову. А ведь нужно учитывать и то, что на своих рабочих местах остались все те, кто довел ОТВ до такого состояния, кто зарабатывал на существовании «мертвых душ», на взимании платы на вывод того или иного человека в эфир. Многие из них имели огромный опыт плетения интриг и приспособленчества.

Не буду называть имен, но на ОТВ работали такие «фрукты», которые едва вытерев слезы после прощания с Исмаилом Омровым, едва облобызав его на прощание и закрыв за ними дверь автомобиля, бежали в кабинет новоназначенного главы ОТВ Джамиля Гулиева, дабы рассказать о том, сколь ужасен был Омаров, а в качестве руководителя телеканала и сколь радостно они встречают Джамиля Гулиева в роли нового начальника, сколь огромные надежды связывают с ним.

Они сразу поняли, что с Б.Касумовым им не по пути. Поняли и стали искать заступников. Они мечтали о пресловутом «тапше». Не получилось. Б.Касумов пошел по самому верному пути. Он собрал всю информацию о том, кто и как работал ранее на ОТВ. После чего принялся очищать авгиевы конюшни. В итоге, уже лишились своих мест очень многие из тех, кто припеваючи жил, воровал на ОТВ. Не помогли им и родственные связи с весьма, казалось бы, могущественными и влиятельными людьми из числа дельцов от телевидения.

В итоге, идет процесс стремительного оздоровления ОТВ, превращения его в по-настоящему смотрибельный, респектабельный телеканал. А все почему? Потому, что Б.Касумов изначально искал возможности для реализации задуманных планов и достижения самых амбициозных целей, а не готовил для себя текст с оправданиями на тему «почему у меня не получилось». Его пример – другим наука. Как видим, главное- захотеть перемен. И тогда, окажется, что и один в поле воин.

Акпер Гасанов

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