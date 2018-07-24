Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем заявил о готовности помочь «с честью» вернутся в Украину из Азербайджана подозреваемому в его избиении Магомеду-Амину Саитову. Об этом политик написал 24 июля в блоге на сайте «Украинской правды».

«Я не верю, что беглый подозреваемый Магомед Саитов – трус, а его адвокаты, обещавшие, что их клиент вернется в Украину сам, – непрофессиональные лжецы. Думаю, это досадная ошибка, недоразумение и все затягивается из-за бюрократии. Хочу только напомнить и самому подозреваемому, и его адвокатам, что их клиент – гражданин Украины; и невзирая ни на какие решения властей Азербайджана, Магомед Саитов может самостоятельно обратиться в посольство Украины в Баку с просьбой вернуть его в Киев», – отметил он.

По словам нардепа, он и его адвокаты «готовы оказать подозреваемому всю необходимую юридическую помощь, чтобы выйти из этой унизительной ситуации с честью и вернуться в Украину в рамках процедуры упрощенной экстрадиции».

«Всю эту помощь мы готовы оказать бесплатно, в любое удобное время и необходимом объеме», – подчеркнул Найем.

24 июля заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин проинформировал, что Азербайджан отказался выдать Украине Саитова, и отказ является окончательным. В числе причин отказа названа «оценка поведения самого Найема».

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