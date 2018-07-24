Шевченковский районный суд Киева отказался продлить заочный арест сбежавшего в Азербайджан Магомед-Амин Саитова, подозреваемого в избиении депутата Верховной Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафы Найема.

Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

Ходатайство в суд о заочном аресте подал следователь полиции, так как предыдущий срок содержания Саитова под стражей истек 1 июля.

Полиция указала, что в мае Генеральный секретариат Интерпола внес ходатайство о публикации «синего» сообщения о розыске подозреваемого (розыск с целью установления местонахождения).

Следователь сообщил, что в Азербайджан направлено ходатайство о выдаче Саитова Украине для привлечения к уголовной ответственности, но экстрадиционный арест не состоялся, так как закончилось постановление о заочном аресте с Украине.

Суд не согласился с доводами полиции и прокуратуры, аргументировав свое решение тем, что в материалах дела нет данных об объявлении Саитова в международный розыск.

Напомним, драка с участием Мустафы Найема произошла в Киеве в конце апреля. Четверо мужчин избили народного депутата из-за конфликта во время дорожного движения. Полиция задержала троих подозреваемых в нападении, а четверый успел улететь в Азербайджан.

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