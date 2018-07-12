«Одновременно в Евлахе и в Ахсу под линиями возник пожар. И это вызывает множество вопросов. Почему сразу в двух местах? И мы вынуждены были отключить систему подачи электроэнергии в Баку и Сумгаит. Сейчас мы ждем завершения соответствующих работ по предотвращению пожара».

Об этом заявил глава «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев , комментируя сайту «хаккын.аз» ограничения в энергоснабжении в Баку и ряда регионов страны.

По словам Э.Пирвердиева, никаких проблем в Мингечаурской ГРЭС нет.

Как сообщал ранее Minval.az, пожар под высоковольтными линиями электропередач на территории Агсу привел к ограничениям в энергоснабжении в Баку и ряда регионов страны днем в четверг.

Minval.az