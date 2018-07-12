Как заявил «Минвалу» глава отдела по связям с общественностью ОАО «Азерэнержи» Яхъя Бабанлы, в результате возгорания, произошедшего по неизвестным причинам под линиями электропередач в селе Биджо Агсуинсукого района в электроснабжении страны возникли перебои.

«В настоящее время выясняются причины пожара», — отметил Я.Бабанлы.

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В четверг, 12 июля, ряд регионов Азербайджана вновь остался без энергоснабжения.

Как сообщили Minval.az жители различных районов Баку, отключено электроснабжение в Ясамальском, Низаминском, Абшеронском и других районах.

В указанных районах не работают светофоры, движение регулируется полицией вручную. Из-за прекращения электроснабжения не работают станции метро «Автовокзал» и «Мемар Аджеми».

Minval.az