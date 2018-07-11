Два резонансных события — взрыв на Мингечевирской ТЭЦ, который произошёл в ночь на 3 июля и полностью обесточил больше половины Азербайджана, включая столицу Баку, а также покушение на главу исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева, совершённое вечером 3 июля, ещё раз показали острую необходимость проведения масштабной кадровой реформы и жёсткой борьбы с коррупцией и чиновничьим произволом. Следствие установило, что взрыв на Мингечевирской ТЭЦ и последовавший за ним сильный пожар произошли из-за халатности руководителей этой крупной энергетической компании. По их вине при 45 градусной жаре жители Баку и его окрестностей несколько дней остались без света.

Погружение большой части Азербайджана во мрак из-за одного взрыва в ТЭЦ вызвало у населения справедливое возмущение и недоумение — как же могло такое случиться, если на модернизацию электрической системы республики в последние годы были вложены многомиллиардные инвестиции? Почему после огромных инвестиций энергетическая безопасность страны так и надёжным образом не обеспечена? Не произойдёт ли такой же неожиданный коллапс и в других стратегически важных отраслях экономики Азербайджана? В последние дни вся наша страна искала ответы на эти вопросы.

Между тем объявление в некоторых СМИ и социальных сетях Юниса Сафарова, стрелявшего в Эльмара Велиева, национальным героем показало насколько глубоко пропасть между властью и населением. Такая реакция жителей Гянджи на покушение на мэра города, которые в социальных сетях обвиняют Велиева во всех смертных грехах и в беспределе, должна стать сигналом для власти. Пора обуздать чиновников, которые превратили свои посты в кормушку для своих семей и родственников. Если в жилах чиновников, доводивших население до отчаяния и нищеты, на самом деле течёт азербайджанская кровь, то они должны сами добровольно уходить в отставку и уступить своё место новым компетентным людям, которые будут верно служить народу, а не своим корыстным интересам.

Если внимательно анализировать, то мы убедимся, что авария на Мингечевирской ТЭЦ и покушение на главу исполнительной власти Гянджи являются сбоями в экономической и чиновничьей-кадровой системах Азербайджана, которые требуют кардинальных перемен. Я в своих предыдущих статьях уже неоднократно писал, что все эти наболевшие проблемы взаимосвязаны и ключ к их решению лежит только через кардинальное обновление кадрового состава всего государственного аппарата республики. Если мы не будем расстаться со старыми коррумпированными кадрами и положить конец произволу чиновников разного ранга, то скоро во мраке может оказаться уже само будущее Азербайджана. Поэтому сегодня масштабная кадровая реформа для Азербайджана, по сути, является вопросом жизни и смерти. Будущее независимой азербайджанской государственности и благополучие нашего народа зависят именно от исхода кадровой реформы. Этой реформой уже медлить нельзя, иначе мы получим ещё более катастрофические проблемы, решать которых практически будет невозможно.

Кадровые изменения, которые произошли в правительстве Азербайджана после апрельских президентских выборов, носили локальный характер, и они не изменили суть чиновничьей машины, которая заржавела из-за чиновников старого мышления и коррупции. Мы получили нового премьер-министра и некоторых молодых министров в новом правительстве страны. Но сам аппарат старых чиновников в целом уцелел, и мы пока не видим признаков того, что начнётся масштабная кадровая реформа, которая сметёт всех некомпетентных и коррумпированных чиновников, из-за действия которых страдает имидж всей государственной власти.

В таких условиях добиться единства азербайджанского народа и сохранить общественно-политическую стабильность в стране с каждым днём становится всё труднее. Поэтому необходимо незамедлительно и очень решительно начать масштабную кадровую реформу. Причём, её нужно проводить сверху донизу и по вертикали власти она должна дойти до каждого населённого пункта, до каждой государственной структуры и учреждения.

Судя по азербайджанскому сегменту популярных социальных сетей, сегодня коррупция и чиновничий произвол являются главными раздражителями общества. Они представляют очень серьёзную угрозу существованию нашего независимого государства и единству нашего народа. Покушение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева показало, что азербайджанское общество сильно напряжено и любая умышленная провокация может спровоцировать события с очень тяжёлыми последствиями. По сути, сегодня мы находимся на пороге потенциальной катастрофы, серьёзность которой, к большому сожалению, многие из нас недооценивают.

Не надо забывать, что как внутри самого Азербайджана, так и за его пределами есть немало сил, которые хотят уничтожения нашего независимого национального государства. В случае ослабления устоев государства в результате дестабилизации общественно-политической ситуации в стране и обострения армяно-азербайджанского военного конфликта на северо-востоке и юге-востоке Азербайджана могут активизироваться сепаратисты. Сегодня талышский сепаратизм настолько активен, что он через различные информационные каналы, в том числе через YouTube и спутникового телевидения ведёт мощную антиазербайджанскую пропаганду не только через территорию России и ряда европейских стран, но даже прямо из территории братской Турции.

К большому сожалению, почва для ослабления государственной власти и децентрализии Азербайджана имеется. Объявление некоторыми жителями республики Юниса Сафарова, совершившего 3 июля вооружённое нападение на главу исполнительной власти города Гянджи Эльмара Велиева, национальным героем, говорит о наличии ряда серьезных проблем.

Если власти Азербайджана будут игнорировать эти угрозы, то и нашу страну могут охватить массовые акции протеста, которые, как обычно, начинаются с социально-экономическими лозунгами, а потом приобретают политический характер.

Нужно широко открыть глаза и смотреть что творится вокруг нас. Сейчас призрак революции бродит практически по всем странам нашего региона, особенно по Ирану. Учитывая очень напряжённую обстановку на Ближнем Востоке, сгущающиеся тучи над Ираном, дальнейшее ухудшение отношений Запада с Россией, которая является дружественной и стратегически важной для Азербайджана страной, увольнение более 18 тысяч государственных служащих в Турции накануне инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которых обвиняют в причастности к попытке государственного переворота 2016 года, наша страна также может стать жертвой революции. Тем более, что в апреле-мае этого года прозападные силы уже неожиданно совершили «бархатную революцию» в соседней Армении.

На свете всего этого реакция азербайджанского общества на действия Юниса Сафарова говорит о том, что потихоньку революция стучит и в дверь Азербайджана. Мы находимся в таком регионе и живём в такое время, что нам следует слушаться одной поговорке: «Никогда не говори никогда!»

Я противник революции. Она часто сопровождается массовым гражданским противостоянием, лужей крови, разрушением экономики, ослаблением государственных институтов и хаосом в стране. Государственные перевороты и революционные события, происходящие в Азербайджане в марте и мае 1992 года, а также в июне 1993 года для нашей страны ознаменовались ещё и потерей 20% своих территорий.

При нынешней очень напряжённой обстановке в мире в целом и в нашем регионе в частности, революционная ситуация для Азербайджана может стать смертельной. Поэтому оппоненты азербайджанской власти, находящиеся как внутри республики, так и за её пределами, даже не должны размышлять о какой-то революции, а искать возможности бороться за власть и против коррумпированных чиновников только мирными законными методами. В противном случае они получат не власть, а развалившуюся страну, в которой жить просто будет невыносимо и страшно. Для того, чтобы понять, насколько реально такая мрачная перспектива для Азербайджана, нужно смотреть на Сирию, Ливию, Ирак и Венесуэлу.

Для Азербайджана ситуация осложняется ещё и тем, что с ноября этого года США планируют ужесточить санкции против Ирана и полностью лишить его нефтяных доходов. Это приведёт к ещё большему ухудшению социально-экономического положения Ирана. В связи с этим многие эксперты, причём достаточно аргументированно, предсказывают новых массовых антиправительственных выступлений в этой исламской республике, которые могут закончиться со сменой власти. Причём, судя по давлению, оказанному Вашингтоном на Тегеран, смена власти в Иране будет насильственной, то есть, кровопролитным и разрушительным. Чтобы понять, каковыми могут быть для Азербайджана последствия такой насильственной смены режима в Иране, нужно посмотреть на Турцию, куда после начала гражданской войны в Сирии и Ираке хлынули миллионов беженцев из этих стран.

Через социальные сети разжигая открытую взаимную вражду, представители власти и оппозиции, особенно её радикальной части, должны думать о последствиях своих некорректных действий. Но в любом случае за дальнейшее развитие событий в Азербайджане, за судьбу нашей страны ответственности несёт власть по той простой причине она является властью и она этой властью должна распоряжаться только в интересах азербайджанского народа, а не в угоду узкого круга недобропорядочных чиновников.

Поэтому руководству Азербайджана следует в экстренном порядке заниматься профилактикой возможной революции. Но эта «профилактика» должна проводиться не карательными мерами, которые вызовут только гнев населения и обратную реакцию общества, а популярными и кардинальными решениями, которые повысят авторитет власти у населения и укрепят устойчивость общественно-политической ситуации в стране. Если возникает угроза государственного переворота или революции, то тогда власть, опираясь на поддержку народа и исходя только из его интересов, должна бороться этой угрозой только революционными решениями, которые получат широкую поддержку населения. А такими решениями как раз являются тотальная борьба с коррупцией и чиновничьим произволом, полное обновление кадров всего государственная аппарата. При этом нужно публично и жёстко карать всех чиновников, замешенных в коррупции и произволе, чтобы преподать урок всем другим государственным служащим. Государство должно доказать неизбежность наказания недобропорядочных чиновников.

Нельзя допускать хаотичного развития событий в нашей стране, так как это может привести к катастрофическим последствиям. И сторонники, и оппоненты власти должны осознать, что их нынешняя взаимная вражда, которая ведётся через социальные сети и видеохостинг YouTube, в какой-то момент может вылиться в агрессивные массовые уличные акции протеста, которые создадут реальную угрозу гражданской войны. Если, не дай Бог, уличные протесты в самый критический момент перерастут в гражданскую войну, то тогда мы не только навсегда потеряем 20% территорий Азербайджана, оккупированных Арменией, но и рискуем потерять новые земли и свою независимую государственность.

Я считаю, что будет лучше, если Президент Азербайджана Ильхам Алиев начнёт играть на опережение и срочно сформирует при Президенте республики Отдел по борьбе с коррупцией и чиновничьим произволом и создаст Президентскую гвардию. Обе эти структуры должны подчиняться прямо Президенту Ильхаму Алиеву и выполнять его распоряжения. Президентская гвардия должна заниматься не подавлением уличных протестов, для чего существуют Внутренние войска, а жёстко бороться с коррумпированными чиновниками и положить конец чиновничьему произволу.

Для того, чтобы искоренить коррупцию в государственных структурах и положить конец произволу чиновников, как на уровне республиканской власти, так и региональной, будущей Президентской гвардии нужно предоставить чрезвычайные полномочия. Президентская гвардия за достаточно короткое время должна очистить государственный аппарат от всех старых чиновников, замешенных в коррупции и произволе. С помощью этой гвардии необходимо проводить масштабную и кардинальную кадровую реформу и жёстко карать коррупционеров всех уровней. Для достижения желаемого результата, в борьбе с коррупцией не должны быть неприкасаемых людей. Перед законами все должны быть равны.

При этом нужно следить, чтобы бывших чиновников, уволенных Президентом страны или по обвинению в причастности к коррупции и чиновничьему произволу, больше на другие государственные должности не назначали. Нельзя допустить, чтобы таких чиновников какие-то министры устраивали на работу в своём министерстве и опекали. Замешанным в коррупции чиновникам нужно навсегда закрыть дорогу к государственной службе.

Для успешной борьбы Президентской гвардии с коррупцией и чиновничьим произволом, её обязательно нужно избавлять от влияния высокопоставленных чиновников. Она должна управляться из единого центра, который будет подчиняться непосредственно самому Президенту. А сам Президент должен стать главным борцом с коррупцией и обнаглевшими чиновниками. Президент должен решительно раздавить коррупционную машину и показать и народу, и чиновникам свою твёрдую волю. Необходимо создать при Президенте Азербайджана Отдел по борьбе с коррупцией и чиновничьим произволом.

В подконтрольный прямо Президенту Отдел по борьбе с коррупцией и чиновничьим произволом должны назначаться самые достойные, порядочные и проверенные люди. Кадровая реформа и борьба с коррупцией должны проводиться гласно и каждый день государственные СМИ должны передавать информацию о разоблачении и аресте коррумпированных чиновников. Это наведёт ужас на весь чиновничий аппарат и заставит его работать честно в интересах народа и государства.

Необходимо оперативно и максимально объективно информировать общественность об общественно значимых и резонансных событиях, таких как авария на Мингечевирской ТЭЦ и покушение на главу исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева, чтобы не создавать почву для различных слухов, которые могут повысить напряжённость в общество и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.

Что касается симпатии немалой части населения к стрелявшему в мэра Гянджи Юнису Сафарову и призывов в социальных сетях выгнать семью Эльмара Велиева из города, то это является очень опасным прецедентом для власти. Превращение Юниса Сафарофа на глазах гянджинцев в национального героя говорит о том, что народ защиту от произвола государственных чиновников ищет уже не у власти, а в народном мстителе. Это уже пахнет настоящим народным мятежом, который может быть спровоцирован любым провокационным действием.

Можно объявить о связях Юниса Сафарова с радикальными религиозными структурами, но нельзя записать весь народ, который симпатизирует Сафпрову, в религиозных радикалов и экстремистов. Нужно разобраться в причинах такого поведения населения и решать его проблемы, а не просто преследовать и арестовать протестующих против власти.

В отличие от некоторых представителей оппозиции я не одобряю поступок Юниса Сафарова и тех, кто считает его национальным героем. Считаю, что мы за свои права должны бороться только мирными способами строго в рамках закона. Если каждый «народный мститель» будет бороться с угнетающим народ чиновником с помощью оружия, то мы разрушим государственные институты Азербайджана и окажемся в криминальном обществе. От ослабления государства и власти в конечном итоге пострадает сам народ.

Но и власть, в свою очередь, должна стать главным защитником народа и беречь его от противозаконных действий чиновников, очистить государственный аппарат от всех старых кадров, работа которых вызывает недовольство населения. Власть сама должна стать борцом с коррупцией и чиновничьим произволом и в этом деле высокопоставленные чиновники обязаны показать пример своим подчинённым. Власть должна сама очищаться от негативных элементов, проведя это очищение по вертикали власти сверху донизу. А насколько эффективно ведётся борьба с коррупцией и чиновничьим произволом, должен оценивать народ, а не сама власть. Главная задача власти — служить народу.

Физули Мамедов, президент «Союза Азербайджанцев Мира» и «Всемирного азербайджанского культурного фонда», первый вице-президент «Европейского Азербайджанского Конгресса», специально для Minval.az

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