«Депутат Савельев обязан выполнять функцию руководителя межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан. Он выполняет свои прямые обязанности, данные ему отнюдь не Багдасаровым и не Соловьевым. Позиция России — это позиция мира, которую Россия стремится поддержать на Южном Кавказе».

Об этом заявил лидер Международного евразийского движения Александр Дугин, комментируя вопиющий инцидент на телеканале «Россия 1» во время очередного выпуска передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Напомним, в эфире телеканала российских политолог армянского происхождения Семен Багдасаров разразился тирадой в связи с заявлениями, сделанными на конференции в Азербайджане депутатом Госдумы от ЛДПР, руководителем межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрием Савельевым, призвав его «уничтожить». Лидер ЛДПР Жириновский соглашался: «Да, да, да, согласен». Ведущий Соловьев, в свою очередь, заявил: «Речь о депутате Савельеве, который в Азербайджане умудрился заявить, что Азербайджан — это союзник России», но Багдасаров продолжал вопить: «И это в трудное время…». Соловьев тем временем продолжил: «И Карабах передать Азербайджану. Это, мол, единственно правильное решение».

«Сейчас происходит очень активное сближение Москвы с Баку. Азербайджан постепенно становится все более и более важным, весомым, влиятельным и надежным союзником России. И это отнюдь не в ущерб интересам Армении, которая тоже является союзником России. Но некоторые представители Армении пытаются позицию мира России представить как собственный аргумент. Они говорят: «У России союз с Арменией, поэтому РФ на стороне Армении и против Азербайджана и в отношении нагорно-карабахского конфликта, в том числе». Мол Россия полностью поддерживает армянскую сторону и помогает ей противостоять Азербайджану, что совершенно неправда. Это абсолютная неправда, потому что Россия является союзником Армении, но на самом деле главным стратегическим союзником Россия видит в настоящее время именно Азербайджан. Именно этому и была посвящена конференция, которая прошла в Азербайджане.

Читайте также: «Соловьиные трели» с террористическим подтекстом

Как только этот тезис о том, что Азербайджан является союзником России прозвучал, армянское лобби в России показало зубы, используя центральное телевидение, основные передачи, что показывает факт попытки манипуляции российской политикой. Я был организатором конференции в Баку. И ничего антиармянского на этой конференции не было сказано. Ни одного высказывания, ни одного намека, которые были бы представлены в антиармянском ключе, не было. Говорилось о сближении, партнерском, cтратегическом развитии, сближении между Россией и Азербайджаном, о необходимости мирного решения нагорно-карабахского конфликта в соответствии с договоренностями прежнего армянского руководства о передаче пяти районов Азербайджану.

Ничего противоречащего политике Российской Федерации, договоренности президента РФ с президентом Азербайджана и бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном в этом не было. Это была мирная, очень дружелюбная, осмысленная с геополитической точки зрения конференция, которая немедленно вызвала шквал абсолютно неадекватной реакции в Армении и, что самое страшное, в России.

Что происходит? Мы видим, как в средства массовой информации, в программе господина Соловьева с участием ряда экспертов была озвучена совершенно неприемлемая, радикальная позиция, демонизирующая группу российских депутатов и экспертов, которые с дружеской миссией посетили Азербайджан. Исходя из этого, получается так, что армяне в России решают, кому можно, а кому нельзя ехать, куда ехать, что говорить.

Также в сети, в армянских СМИ начались жесточайшие нападки на нас – настоящая травля. Это заставляет задуматься о том, что армяне просто пытаются использовать союз с Россией в своих собственных интересах. Вместо того, чтобы понимать, что речь идет о партнерстве, направленном на мир. Очевидно, что никаких действий в отношении приближения мира никто делать не собирается.

В связи с этим все больше сближаясь с НАТО, нынешнее руководство Армении стремится демонизировать, дискредитировать любой шаг сближения России с Азербайджаном, который вытекает из позиции президента Путина. Я нахожу такое положение дел абсолютно недопустимым, непристойным. Это абсолютно не поведение настоящих партнеров. Если Армении что-то не нравится, при желании она бы могла найти корректные формулы.

Получается, что некоторые лоббистские группы, вопреки договоренностям президента РФ, на центральных каналах начинают устраивать «охоту на ведьм» на российских депутатов. Это все просто вызывающе. Такая реакция не соответствует ни содержанию проведенной в Джоджуг Марджанлы конференции, ни ее выводам, ни ее формату, которые были направлены на мир и призывали армянскую сторону о передаче 5 районов.

Если нынешнее руководство Армении является ответственным, оно должно продолжить эту линию – согласие на передачу 5 районов. Ведь такие более ранние договоренности были не с отдельными лицами, а на государственном уровне. Во многих государствах меняются режимы, но они выполняют долги предшествующих режимов, эпох. Например, в России между царским, коммунистическим и демократическим режимами существует определенная преемственность.

Получается, что, Армения нам будет объяснять, что для России является выгодным и допустимым российской политике, российским депутатам, а что нет? Это непристойно. Это не дружеский ход в отношении России.

Да, мы живем в демократическом обществе, но при этом есть разные, в том числе корректные формы выражения возмущения. Но здесь мы видим какие-то «замашки», агрессивный лоббизм».

Заявления Багдасарова и Соловьева «Москва-Баку» прокомментировал и директор Института политических исследований Сергей Марков. По его мнению, на реакцию Семена Багдасарова не стоит обращать внимание, поскольку она является «этнической».

«Важно отметить, что такая реакция людей, как Багдасаров, – чисто этническая реакция. И это понятно, — заявил Марков. — Мы в данной ситуации должны отталкиваться именно от этого и по большому счету не обращать внимание. У Багдасарова своя правда и он имеет на нее право. Официальная же позиция России совсем другая. Важно, что политика России никоим образом не должна находиться под влиянием подобных чисто этнических позиций. Россия сегодня старается руководствоваться логикой баланса и справедливости. Политическая позиция Соловьева здесь полностью совпадает с этнической позицией Багдасарова.

Что касается в целом конференции «Азербайджан – единственный союзник России на Южном Кавказе», стоит отметить, что на ней прозвучало много разумных тезисов. И самый главный – то, что конфликт нужно решать и как можно быстрее, выходить на Казанскую формулу.

Президент России Владимир Путин прекрасно понимает, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован. И потому развивает отношения стратегического партнерства с Азербайджаном, которые на сегодняшний день все больше имеют характеристику отношений союзнических. Это так.

Факт проведения конференции в азербайджанском селе, недавно освобожденном от оккупации, очень интересное решение. То, что Азербайджан проводит здесь, в конфликтной зоне свое мероприятие, никого не должно беспокоить. Джоджуг Марджанлы, как и еще находящиеся под оккупацией азербайджанские территории, – юридически зафиксированные территории Азербайджана. Все страны мира, ООН и другие международные организации признают это».

Добавим, что на той же конференции «Азербайджан – единственный союзник России на Южном Кавказе» присутствовал и депутат от правящей партии РФ «Единая Россия» — Алексей Езубов, который, цитируем, заявил следующее: «Президенты Азербайджана, Армении и России разработали и определили дорожную карту, в которой отмечено о первоначальном возвращении Азербайджану пяти оккупированных районов. Нельзя, чтобы этот процесс затянулся, наша цель — продвинуть его вперед. В конце концов, Карабах должен быть возвращен родному Азербайджану», — рассказал Дугин в интервью сайту «Москва-Баку».

Minval.az