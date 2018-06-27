27 июня заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев принял участие в проведенном в Армении заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев.

Председательство в ОЧЭС в рамках 38-го заседания министров в порядке ротации и в алфавитном порядке перешло к Азербайджану. Во второй половине 2018 года председательствовать в организации будет Азербайджанской Республика.

В период председательства приоритетом Азербайджана будет развитие транспортных узлов в регионе ОЧЭС. Наряду с этим, Азербайджан в период председательства будет уделять особое внимание развитию отраслевого сотрудничества – в области туризма, сельского хозяйства, связи (connectivity). Во время председательства также планируется проведение в Азербайджане ряда тематических мероприятий, семинаров и конференций высокого уровня.

Кроме того, в конце 2018 года Азербайджан будет принимать 39-е заседание совета министров иностранных дел ОЧЭС.

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