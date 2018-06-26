По случаю 100-летия Вооруженных Сил Азербайджана на площади «Азадлыг» в Баку прошел грандиозный военный парад.

На военном параде присутствовал президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, а также представители из Турецкой Республики, Исламской Республики Пакистан, Республики Беларусь, Королевства Бахрейн, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Исламской Республики Иран, Израиля, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Российской Федерации, Королевства Саудовская Аравия и Украины.

В военном параде участвовали около 4000 военнослужащих Министерств обороны, Внутренних дел, Чрезвычайных ситуаций, Службы Государственной Безопасности, Государственной пограничной службы и Специальной службы Государственной охраны, а также парадного состава Вооруженных Сил Турецкой Республики.

На параде были представлены свыше 240 единиц военной техники, более 70-ти летательных средств, в том числе принятые недавно на вооружение различного рода самые новые и современные виды вооружения и техники – бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты.

В частности, были продемонстрированы многофункциональные бронированные машины, оснащенные противотанковой ракетной системой Спайк, а также самоходные 120-мм минометные установки, поражающими цель противника на расстоянии до 7 км.

Были также показаны бронемашины Марал-1, Марал-2, производства военной промышленности Азербайджана, БТР-82А, оснащенные спутниковой системой наведения, командно-штабные бронемашины, для проведения разведывательной деятельности в полевых условиях; Беспилотные летательные аппараты ORBITER, HERON, HERMES, HAROP; 122- и 152-миллиметровые артустановки, способные уничтожать цели противника на глубине 15-17 км, 122-миллиметровые МСТА, Пион, ОС1А, БМП-3, танки Т72-м1, Т90-С.

Также были продемонстрированы ЗРК ОСА1т, зенитно-ракетные комплексы С-125 и С-300, БУК МБ, новые ракеты воздух-земля, системы залпового огня MN-70, «Грады» различной модификации, реактивные системы «Смерч», «Гасырга».

На параде впервые были продемонстрированы американские вертолеты Bell-412, принятые на вооружение азербайджанской армией. Полеты совершили вертолеты Ми-24, Ми-24G, ударный Ми-35M, военно-транспортный Ми-17, корабельный многоцелевой Ка-32, истребители МИГ-29, Су-25, а также учебно-боевые самолеты L-39.

Были продемонстрированы реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез», приобретенные у Беларуси. А также оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «LORA» (Long Range Attack) израильского производства.

Minval.az