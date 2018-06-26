В Баку во вторник на площади Азадлыг прошел военный парад, посвященный 100-летию создания Вооруженных сил Азербайджана, который стал демонстрацией мощи азербайджанской армии.
Фоторепортаж Илькина Зеферли
В Баку во вторник на площади Азадлыг прошел военный парад, посвященный 100-летию создания Вооруженных сил Азербайджана, который стал демонстрацией мощи азербайджанской армии.
Фоторепортаж Илькина Зеферли
Дата: 2018/06/26 13:30
Раздел: Азербайджан, Армия, Фото
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