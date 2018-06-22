Бакинская и Азербайджанская епархия Русской православной церкви прокомментировала распространенную рядом СМИ информацию об изнасиловании священнослужителями 9-летней девочки в одной из столичных церквей.

Как сообщил изданию 1News руководитель пресс-службы Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, отец Константин, эта информация является провокацией против церкви.

«Налицо провокация и желание оклеветать священнослужителей. Я 26 лет являюсь священником, из них 20 работаю в Азербайджане. Тех людей, которые указаны в заявлении девочки, знаю с детства и могу с уверенностью сказать, что все обвинения в их адрес – чушь.

Само заявление больше напоминает криминальный рассказ с запутанным сюжетом. Я сам отец двух дочерей и не верю этой чепухе, указанной в заявлении. Тут налицо или попытка совершить провокацию против русской православной церкви в Азербайджане, или же автора заявления, мать девочки нужно проверить на предмет психического здоровья», — подчеркнул отец Константин.

В свою очередь, в Управлении полиции Насиминского района подтвердили факт подачи заявления, но отметили, что указанные в нем факты еще нуждаются в тщательной всесторонней проверке. «Лишь после него и получения результатов экспертиз, можно говорить о возбуждении уголовного дела, если указанные в заявлении факты подтвердятся», — отметили в управлении.

Отметим, что жительница столицы, прихожанка одной из бакинских церквей (имя ее не называется полицией) заявила, что 14 февраля этого года она вместе с девятилетней дочерью пришла в церковь помолиться. Пока женщина молилась, она не заметила, как двое мужчин завели ее дочь в другое помещение и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. О случившемся ребенок рассказал матери не сразу. Этим и объясняется тот факт, что заявление было подано спустя почти четыре месяца.

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