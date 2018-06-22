В Бакинской епархии Русской православной церкви назревает скандал. Управление полиции Насиминского района Баку взялось за расследование факта совершения действий сексуального характера в отношении малолетней девочки в стенах церкви. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах Насиминского района.

По полученным данным, 20 июня в 22-е отделение полиции Насиминского района с жалобой обратилась жительница столицы М.Х. Она показала, что является прихожанкой одного из бакинских соборов. Так, 14 февраля этого года она в очередной раз вместе с девятилетней дочерью пришла в церковь помолиться.

Пока женщина молилась, она не заметила, как двое мужчин завели ее дочь в другое помещение и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. О случившемся ребенок рассказал матери не сразу — этим и объясняется тот факт, что заявление было подано спустя почти четыре месяца. Жалобщица назвала и имена обвиняемых ею лиц, но по этическим соображениям они не раскрываются.

В настоящее время материалы дела переданы в следственный отдел Насиминского РУП для возбуждения уголовного дела по статье 152 (Половое сношение или другие действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет) Уголовного кодекса АР. Следствие выясняет обстоятельства случившегося, будет назначена соответствующая экспертиза (судебно-медицинская экспертиза на предмет выявления изнасилования).

Minval.az