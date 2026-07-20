Президент США Дональд Трамп заявил, что подаренный Катаром самолет Boeing 747, используемый как временный борт Air Force One, в ближайшее время будет отправлен на дополнительную модернизацию после вопросов к его системах безопасности, пишет Reuters.

По словам Трампа, самолет получит «максимальный пакет» обновлений, работы займут около месяца.

Трамп начал использовать борт 1 июля после ускоренного переоборудования для нужд президента. Решение о дополнительной модернизации последовало на фоне вопросов экспертов о системах безопасности, включая возможности, связанные с противоракетной защитой.