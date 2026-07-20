Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о завершении своей работы на посту главы правительства и выступил с последним обращением перед передачей власти своему преемнику Энди Бернэму. Его слова передает Sky News.

«Моя работа завершена. За шесть с половиной лет я спас нашу партию от исторического поражения в 2019 году, изменил ее таким образом, чтобы она отвечала интересам страны, и одержала убедительную победу на выборах в 2024 году», — сказал политик.

Стармер подчеркнул, что считает большой честью работу на посту премьер-министра и выразил уверенность, что оставляет страну в более сильном состоянии, чем два года назад.